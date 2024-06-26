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Gratis, Brandverse Awards'ta 8'inci kez altın ödülün sahibi oldu

Gratis, Brandverse Awards'ta 8'inci kez altın ödülün sahibi oldu

Koleksiyon'un mobilyadan sofraya, aksesuardan açık hava ürünlerine kadar binin üzerinde ürün web sitesinde müşterilerini bekliyor.

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Gratis, Brandverse Awards'ın SocialBrands Veri Analitiği Bölümü'nde 'Mağazalar' kategorisinde 8'inci kez altın ödülün sahibi oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Marketing Türkiye ve BoomSonar işbirliği ile gerçekleştirilen Brandverse Awards'ın kazananları İstanbul'da bir otelde gerçekleştirilen ödül töreninde açıklandı.

Brandverse Awards kapsamında, SocialBrands Veri Analitiği Bölümü'nde 50 binden fazla markanın sosyal medya hesabı, 1 Nisan 2023 – 1 Nisan 2024'de SocialBrands Sosyal Medya Marka Endeksi'ne göre tamamen analitik olarak incelendi.

Bu süreçte markaların sosyal medya hesaplarındaki takipçi sayısı, takipçi artışı, paylaşılan ileti sayısı, ileti türleri, elde edilen etkileşim ve etkileşim türleri gibi birçok farklı kategorideki verisi değerlendirildi.

Araştırma şirketi Deloitte Türkiye'nin de desteklediği çalışmanın sonucunda sosyal medya, deneyim tasarımı, dijital, sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik gibi birçok kategoride kazananlar seçildi. Gratis 'Mağazalar' kategorisinde başarılı performansı ile bir kez daha altın ödül kazandı.

Ödüller kapsamında, marka başvuruları kabul edilmezken ödüller, tamamen istatistiksel verilerin ölçümlenmesiyle tarafsız bir şekilde sahiplerini buluyor. Gratis, güçlü sosyal medya yönetimiyle de öne çıkarak tüketicileri ile bağını her geçen yıl güçlendirmeye devam ediyor.

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