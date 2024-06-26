BIST 10.589
DOLAR 32,91
EURO 35,19
ALTIN 2.449,94
HABER /  GÜNCEL

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Kemal Kılıçdaroğlu açıklaması! Görüşme olacak mı?

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Kemal Kılıçdaroğlu açıklaması! Görüşme olacak mı?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşüp görüşmeyeceğine ilişkin, "Biz önceki dönem genel başkanımızla buluşuruz, buluşacağız, bugün olur, bir hafta sonra olur." dedi.

Abone ol

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 

 İmamoğlu, önceki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yemekte bir araya gelip gelmeyeceğine yönelik soru üzerine, yemeğe olan ilgiyi hayretle izlediğini söyledi. İmamoğlu, şöyle devam etti:

"Kaldı ki biz önceki dönem genel başkanımızla buluşuruz, buluşacağız, bugün olur, bir hafta sonra olur. Zaten benzer şeyleri kendileri de ifade etti, ben de söylemiştim. Bunun böyle bir olaya dönüşmesi gerçekten bence Cumhuriyet Halk Partisi camiasını, örgütünü rahatsız ediyor. Bizim böyle bir derdimiz yok. Biz hem genel başkanımızla Özgür Özel'le hem önceki dönem Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ile haksızlık yapmayalım, Hikmet Çetin'le Murat Karayalçın'la buluşuruz, çay, kahve içeriz, yemek yeriz. Parti kültürümüzde ve insani diyaloğumuzda bu var. Lütfen artık buna bu kadar merak göstermeyiniz. Bence gerçekten merak edilmesi gereken, bizim buluşacağımız yemek değil de vatandaşlarımızın, toplumumuzun yemeklerinde neleri yiyemedikleri konusu. Ekonomi ve başka hususlar daha önemli diye düşünüyorum."

ÖNCEKİ HABERLER
NATO yeni genel sekterini seçti! Dışişlerinden tebrik mesajı geldi!
NATO yeni genel sekterini seçti! Dışişlerinden tebrik mesajı geldi!
Bakan Yerlikaya gündüz kuşağı programlarını eleştirmişti, Müge Anlı'dan açıklama geldi
Bakan Yerlikaya gündüz kuşağı programlarını eleştirmişti, Müge Anlı'dan açıklama geldi
Mardin Pınarcık'ta öldürülen 16'sı çocuk 30 kişi için anma töreni
Mardin Pınarcık'ta öldürülen 16'sı çocuk 30 kişi için anma töreni
Koray Aydın istifa edecek mi? İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu'ndan açıklama
Koray Aydın istifa edecek mi? İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu'ndan açıklama
Teoman’dan Erdoğan’a övgü dolu sözler: Öyle bir karizmatik gücü var ki...
Teoman’dan Erdoğan’a övgü dolu sözler: Öyle bir karizmatik gücü var ki...
Vali duyurdu: Bir ilde daha ormanlara girişler yasaklandı
Vali duyurdu: Bir ilde daha ormanlara girişler yasaklandı
CHP'li vekilin 18 milyar liralık zarar iddiasına Mehmet Şimşek'ten tepki: İftira siyasetinin dozu arttı
CHP'li vekilin 18 milyar liralık zarar iddiasına Mehmet Şimşek'ten tepki: İftira siyasetinin dozu arttı
BM: Dünya genelinde uyuşturucu kullanımı yüzde 20 arttı
BM: Dünya genelinde uyuşturucu kullanımı yüzde 20 arttı
Bakan Yusuf Tekin'den özel sektör öğretmenlerinin ücretlerine yönelik açıklama
Bakan Yusuf Tekin'den özel sektör öğretmenlerinin ücretlerine yönelik açıklama
AK Partili Bahadır Yenişehirlioğlu'ndan sokak hayvanlarıyla ilgili açıklama
AK Partili Bahadır Yenişehirlioğlu'ndan sokak hayvanlarıyla ilgili açıklama
Emekliler artık bu işlerde çalışamayacak! EYT'liler de dahil
Emekliler artık bu işlerde çalışamayacak! EYT'liler de dahil
Lezita İSO 500'de bu yıl 12 sıra yükseldi
Lezita İSO 500'de bu yıl 12 sıra yükseldi