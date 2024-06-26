İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Kemal Kılıçdaroğlu açıklaması! Görüşme olacak mı?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşüp görüşmeyeceğine ilişkin, "Biz önceki dönem genel başkanımızla buluşuruz, buluşacağız, bugün olur, bir hafta sonra olur." dedi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İmamoğlu, önceki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yemekte bir araya gelip gelmeyeceğine yönelik soru üzerine, yemeğe olan ilgiyi hayretle izlediğini söyledi. İmamoğlu, şöyle devam etti:

"Kaldı ki biz önceki dönem genel başkanımızla buluşuruz, buluşacağız, bugün olur, bir hafta sonra olur. Zaten benzer şeyleri kendileri de ifade etti, ben de söylemiştim. Bunun böyle bir olaya dönüşmesi gerçekten bence Cumhuriyet Halk Partisi camiasını, örgütünü rahatsız ediyor. Bizim böyle bir derdimiz yok. Biz hem genel başkanımızla Özgür Özel'le hem önceki dönem Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ile haksızlık yapmayalım, Hikmet Çetin'le Murat Karayalçın'la buluşuruz, çay, kahve içeriz, yemek yeriz. Parti kültürümüzde ve insani diyaloğumuzda bu var. Lütfen artık buna bu kadar merak göstermeyiniz. Bence gerçekten merak edilmesi gereken, bizim buluşacağımız yemek değil de vatandaşlarımızın, toplumumuzun yemeklerinde neleri yiyemedikleri konusu. Ekonomi ve başka hususlar daha önemli diye düşünüyorum."