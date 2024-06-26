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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli ile bir araya geldi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı görüşme 50 dakika sürdü.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı görüşme, saat 16.05'te başladı. İki liderin görüşmesi sona erdi. Görüşme 50 dakika sürdü. Görüşme sonrası resmi bir açıklama yapılmazken, ikilinin buluşma anı gazeteciler tarafından görüntülendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu görüşme öncesinde AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda Cumhur İttifakı'yla ilgili önemli mesajlar vermişti.

Erdoğan, 15 Temmuz gecesi darbecilere karşı meydanlarda kurulan Cumhur İttifakı'nın Türkiye'nin bekasının teminatı olduğunu belirterek "Yol arkadaşımız MHP ile omuz omuza yürüyoruz. Cumhur İttifakı sapasağlam ayaktadır, birdir, bütündür ve sarsılmadan ayakta kalacaktır. Cumhur İttifakı'nın herhangi bir üyesine yapılan saldırı, doğrudan ittifakın birliğine, bütünlüğüne yapılmıştır. Bu saldırılara geçit vermeyiz." ifadelerini kullanmıştı.

İki lider seçim sonrası 29 Nisan ve 10 Mayıs'ta görüşmüştü.

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