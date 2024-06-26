Büşra Karademir polisi vurmuştu! Olayın nedeni belli oldu: "Dudakların çok güzel" deyip...
İzmir'de boşanma aşamasındaki eşi Cenk Karademir'in kapıya dayanması nedeniyle 112'iyi arayarak yardım isteyen sosyal medya fenomeni Büşra Karademir (32) ifade verdikten sonra kendisini evine getiren polis Süleyman Ay'ı (50) karnından vurdu. Karademir'in evinde tacize uğradığı için polisi beylik tabancıyla vurduğu ortaya çıktı.
Karabağlar ilçesi 31 Ocak 2024'te meydana gelen olayda, 4 çocuk annesi Büşra Karademir, boşanma aşamasındaki eşi Cenk Karademir'in kapıya dayanarak 'kırar girerim' demesi üzerine 112'yi arayarak ihbarda bulundu.
İhbar üzerine adrese gelen polisler Karademir'i ifadesini almak üzere Yeşilyurt'taki Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliğine götürdü.
İddiaya göre, polis Ay, 'buraya böyle güzel kadınlar gelmiyor' deyip şeker verdikten sonra yanağına dokundu. İfade işlemi bittikten sonra Karademir ekip otosuna bindi.
Sabah'ın haberine göre, Karademir, Süleyman Ay ile aracı kullanan diğer polis Ş.M. ile birlikte evine götürüldü. Araçtan inen Ay, 'kapıyı kontrol edeyim' diyerek Karademir'in evine girdi.