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Refah payının olmadığı kesinleşti emeklinin zam oranı belli oldu

Refah payının olmadığı kesinleşti emeklinin zam oranı belli oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilere refah payı verilmeyeceğini açıkladı. Böylece Temmuz ayında emekliye yapılacak zam oranı büyük oranda belli oldu. Emekli, 5 aylık enflasyona göre yüzde 22,72'lik zammı garantiledi. Haziran enflasyonunun açıklanmasıyla emekli zammı yüzde 25-26 seviyesinde olacak.

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Emekliler Temmuz zammını heyecanla bekliyor. Milyonların maaş zammı için enflasyon verileri de kritik bir öneme sahip. 5 aylık enflasyona göre emekliler şimdiden yüzde 22,72'lik zammı garantiledi. Kesin rakam ise Haziran enflasyonunun açıklanmasıyla belli olacak.

Emekliler enflasyon rakamlarına refah payının eklenip eklenmeyeceğini merak ediyordu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yaptığı açıklamayla milyonların umudunu suya düşürdü.

Bakan Işıkhan, "Emekliler için enflasyon farkı söz konusu. Refah payı gündemimizde yok" dedi.

Emekliye ne kadar zam yapılacak? 

Böylece emekli zammı büyük oranda ortaya çıktı. 5 aylık enflasyona göre yüzde 22,72'lik zammı garantileyen emekliler, Haziran ayı enflasyonuyla kesin rakamı öğrenecek.

Piyasa katılımcıları anketinde haziran ayı TÜFE artışı beklentisi, yüzde 2.52 olarak açıklandı.

Emekli maaşına zam yüzde 25-26 aralığında olacak

Enflasyonu bu seviyelerde çıkması halinde 6 aylık enflasyonun yüzde 25-26 civarında gelmesi bekleniyor. Refah artışı yapılmayacağı açıklandığı için emekliye sadece 6 aylık enflasyon oranında zam yapılacak.

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