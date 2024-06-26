Saadet Partisi'nde kongre tarihi ertelendi

Saadet Partisi'nin 30 Haziran'da planladığı olağanüstü kongre, olağan kongre tarihine ertelendi.

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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 30 Haziran'da yapılacak kongrede başkan adaylığı için Mahmut Arıkan'ın ön plana çıktığını duyurdu.

30 Haziran'da yapılması planlanan kongreyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Partinin sosyal medya hesabından yeni bir açıklama geldi ve kongrenin 30 Haziran'da değil, olağan tarihinde yapılması kararı alındığını açıkladı.

Olağanüstü kongre, "olağan" tarihinde yapılacak

Saadet Partisi'nden yapılan açıklamada, "Saadet Partisi olarak 30 Haziran 2024 tarihinde gerçekleştirecek olduğumuz 3. Olağanüstü Büyük Kongremizin görülen lüzum üzerine olağan kongre tarihinde yapılması uygun görülmüştür." ifadeleri kullanıldı.

Ne olmuştu?

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun genel başkanlığı bırakma kararı almasının ardından sürecin bir an önce tamamlanması planlamış, kasım ayında yapılması planlanan olağan kongre öne çekilmişti.

Ancak genel merkez yönetiminin aday gösterdiği Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan'ın karşısına partide etkin isimlerden Sözcü Birol Aydın'ın da aday olacağını açıklaması gerilime neden oldu.

1 yıl uzatma hakkına sahip

İstişarelerin devam etmesi için kurultayın olağan takviminde yapılması kararı alındı.

Son olarak ise Saadet Partisi son kongresi 30 Ekim 2022 tarihinde yapıldı. Siyasi partiler 2 yıl sonra yeni kongre yapmak zorunda, bu süreyi bir yıl uzatma hakkına sahip.

Bu durumda olağan kongrenin Ekim 2024 ila Ekim 2025 arasında yapılması gerekiyor.