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İsrail'in Lübnan'a saldırılarında 485 kişi hayatını kaybetti

İsrail'in Lübnan'a saldırılarında 485 kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusunun 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 435 kişi hayatını kaybetti.

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Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 8 Ekim'den bu yana Lübnan'a sürdürdüğü saldırıların toplam bilançosuna ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun saldırılarında 435 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Lübnan'da yerinden edilenlerin sayısının da 92 bin 228 kişiye ulaştığı kaydedildi.

İsrail ordusu ile Hizbullah, 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'ın güneyi ile İsrail'in kuzeyinde karşılıklı saldırılarını sürdürüyor.

Daha önce bu çatışmalarda şu ana kadar 347 Hizbullah mensubu, 63 Lübnanlı sivil, 19 Emel Hareketi, 13 Hamas, 15 İslami Cihad mensubu ile 14 İsrail askeri ve 10 İsrailli sivilin öldüğü bildirilmişti.

İsrail fosfor bombasıyla saldırdı

Lübnan resmi ajansının haberine göre, İsrail güçleri, el-Hıyam beldesindeki Matal el-Cebel bölgesini fosfor bombalarıyla hedef aldı. İsrail topçu birlikleri ve savaş uçakları Lübnan'ın güneyinde birçok noktayı vurdu.

İsrail ordusunun, Hasbiya'ya bağlı Şeba Beldesi Vadisi'ne yönelik bombardımanında 3 ev yıkıldı. İsrail topçu birlikleri, Kefr Kila bölgesini de hedef aldı.

Saldırıda yerleşim yerleri hasar gördü.

İsrail savaş uçakları, hafta başında da, El- Hiyam beldesini ve Marcayun ilçesini, yasaklı beyaz fosfor bombasıyla hedef almıştı.

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