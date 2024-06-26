İsrail savaşacak asker bulamıyor! Yüksek mahkemeden flaş hamle

Muharip asker bulamama seviyesine gerileyen İsrail ordusu çareyi fanatik Yahudileri zorla silah altına almakta buldu. İsrail ordusunun çağrısı üzerine Yüksek Mahkeme, Ortodoks Yahudilerin zaruri olarak askere alınmasına hükmetti.

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Yaklaşık 9 aydır Filistin'in Gazze Şeridi’nde bütün savaş suçlarını işleyen ve mücahidlerin sert direnişiyle sarsılan soykırımcı İsrail ordusunda muharip asker krizi had safhaya ulaştı. 3 bin 835 askerinin yaralanıp 666 askerinin öldüğü İsrail ordusunda yedek askerler Gazze Şeridi’nde görev yapmayı reddetmeye başladı. Psikolojik sorunlar nedeniyle hastanelerde tedavi gören askerlerin sayısı ise on binlerle ifade ediliyor.

Gazze Şeridi’nde Filistinli mücahidler karşısında ciddi darbeler alan İsrail, paralı askerlerle takviye ettiği ordusundaki muharip asker sorununu fanatik Yahudileri zorla askere alarak çözmek için yeni bir hamle yaptı.

Kadın ve erkekler için İsrail'de 3 yıl zorunlu askerlik hizmeti bulunuyor. Harediler olarak adlandırılan Ultra Ortodoks Yahudiler, 26 yaşına kadar Tevrat Kurslarında (Yeşiva) eğitim almaları halinde askerlikten muaf tutuluyordu.

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi’nin, Haredilerin de orduya alınmasının “zaruri” hale geldiğini söylemesinin ardından yargı harekete geçirildi.

3 BİN 'ZORAKİ' ASKER

İsrail’in çok dilli çevrimiçi gazetesi The Times of İsrael’in haberine göre, İsrail Yüksek Mahkemesi, ultra-Ortodoks erkeklerin zorunlu askerlik hizmetinden muaf tutulamayacağına karar verdi. Başsavcı, İsrail Savunma Kuvvetleri’ne (IDF) 3 bin Haredi’yi derhal askere alma talimatı verdi.

Karara göre askerlik hizmetini yerine getirmekle yükümlü yaklaşık 63 bin Haredi yeshiva öğrencisi var, fakat IDF mahkemeye gerçekçi olarak Haziran 2024 dönemi kapsamında askerliğe 3 bin öğrencinin elverişli olduğu yönünde rapor sundu.

Hükümet, Haredi öğrencilere askerlik hizmeti yerine eğitim gören öğrenciler için tahsis ettiği fonları durdurdu.

IDF’nin ultra-Ortodoks toplumundan askerlik potansiyelini tam olarak değerlendiren bir askere alma planı sunması gerekiyor.

İSRAİL YİNE KARIŞACAK

Yargı kararı, işgal devleti İsrail’de askerlik hizmetiyle ilgili uzun süredir devam eden tartışmayı yeniden alevlendirdi.

ONLAR DA ‘KARA LİSTEYE’ GİRECEK

Siyonist politikalara karşı çıkan ve askere gitmeyi reddeden Ortokoks Yahudiler, askerlik hizmetine alındıkları takdirde ağır bir uluslararası yükümlülüğün altına girecek.

Birleşmiş Milletler, İsrail ordusu ve güvenlik güçlerini, çatışma bölgelerinde çocuklara zarar verenler “kara listesine” almıştı. Harediler de İsrail ordusuna katılmaları durumunda BM’nin kara listesine girecek.

İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi, 16 Haziran’da yaptığı açıklamada, “Dindar Yahudilerin orduya alınması zorunlu bir ihtiyaç haline geldi, bu yüzden bunu şiddetle teşvik ediyoruz ve doğru şekilde yapmak istiyoruz. Kuracağımız her dindar Yahudi taburu bizi binlerce yedek askeri silah altına almaktan kurtaracak.” demişti.

KAYNAK: HABER 7