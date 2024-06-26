İsrailli bakan Erdoğan'ı hedef almıştı: Türkiye'den sert tepki geldi

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan açıklamalarına tepki gösterdi.

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Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı Katz’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan sosyal medya paylaşımı hakkında yazılı açıklamada bulundu.

Açıklamada, “İsrail Dışişleri Bakanının Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan seviyesiz paylaşımını, ancak soykırım suçlamasıyla yargılanan bir devletin yetkilisi tarafından benimsenecek bir üslup olarak değerlendiriyoruz. Bu tür iftira ve yalanlar, İsrail'in işlediği suçları örtbas etme çabasının bir parçasıdır. Türkiye, adalet ve barış için mücadele etmeye devam edecektir” ifadelerine yer verildi.

İSRAİLLİ BAKANDAN KÜSTAH ÇIKIŞ

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Erdoğan'ın sözleri sonrası sosyal medya hesabından "Sen bir savaş suçlususun, sessiz ol, yazıklar olsun" açıklaması yaptı.

ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün yaptığı açıklamada, "Gazze'yi yakıp yıkan İsrail'in şimdi de gözünü Lübnan'a diktiği görülmektedir. Lafa gelince özgürlükten insan hakları ve adaletten dem vuran devletlerin, Netanyahu gibi bir ruh hastasının esiri olması zavallılıktır. Netanyahu'nun Batı'nın da rızasıyla savaşı bölgeye yayma planları büyük felakete yol açacaktır. İslam dünyasının üzerine ölü toprağı serpilmiş gibi hareket etmesini üzülerek belirtiyoruz. Bölgedeki ülkeleri Lübnan ile dayanışma içerisinde olmaya davet ediyorum" demişti.