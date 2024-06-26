Rüşvet alıp uyuşturucu partileri düzenleyen hakime ve suç ortağı savcı meslekten atıldı

Adana ve Edirne Adliyesi'nde görev yaptığı sırada rüşvet, şantaj, tehdit ve uyuşturucu partileri gibi bir dizi skandala karışan Hakime Gül A. ve suç ortağı Savcı Fatih A. ihraç edildi. HSK tarafından tüm iddialar ise soruşturuluyor.

Abone ol

Görev yaptığı Edirne ve Adana'da, 2017 yılından bu yana şantaj, ölüm planı, tehdit, rüşvet gibi birçok suça karıştığı iddiasıyla gündeme gelen hakime olayında yeni bir gelişme yaşandı.

MESLEKTEN İHRAÇ EDİLDİLER

Adı skandallara karışan Hakime Gül A. ile suç ortağı Savcı Fatih A. ihraç edildi.

Zanlılar hakkındaki tüm iddialar, Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından soruşturuluyor.