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Slovakya ve Romanya el ele son 16'ya!

Slovakya ve Romanya el ele son 16'ya!

EURO 2024 E Grubu'nda Slovakya ile Romanya 1-1 berabere kaldı; Romanya puanını 4 yaparak averajla lider olarak, Slovakya ise en iyi üçüncüler kategorisinden son 16 turuna yükseldi.

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EURO 2024 E Grubu üçüncü maçında Slovakya ile Romanya 1-1 berabere kaldı.

Maça hızlı başlayan Slovakya 24. dakikada Ondrej Duda ile öne geçti. Romanya'da Razvan Marin 37. dakikada skoru belirleyen golü kaydetti.

Puanını 4 yapan Romanya averajla lider olarak son 16 turuna yükseldi.

Aynı puanı bulunan Slovakya ise en iyi üçüncüler kategorisinden üst tura yükselmeyi başardı.

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