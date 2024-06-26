Slovakya ve Romanya el ele son 16'ya!

EURO 2024 E Grubu'nda Slovakya ile Romanya 1-1 berabere kaldı; Romanya puanını 4 yaparak averajla lider olarak, Slovakya ise en iyi üçüncüler kategorisinden son 16 turuna yükseldi.Abone ol
EURO 2024 E Grubu üçüncü maçında Slovakya ile Romanya 1-1 berabere kaldı.
Maça hızlı başlayan Slovakya 24. dakikada Ondrej Duda ile öne geçti. Romanya'da Razvan Marin 37. dakikada skoru belirleyen golü kaydetti.
Puanını 4 yapan Romanya averajla lider olarak son 16 turuna yükseldi.
Aynı puanı bulunan Slovakya ise en iyi üçüncüler kategorisinden üst tura yükselmeyi başardı.