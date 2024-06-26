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Kripto para yasası TBMM'den geçti

Kripto para yasası TBMM'den geçti

Kripto varlıklara ilişkin düzenlemeler içeren Sermaye Piyasası Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

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TBMM Genel Kurulunda görüşülen Kripto varlıklara ilişkin düzenlemeler içeren Sermaye Piyasası Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, oy çokluğu ile kabul edildi.

SPK'dan izin almayana hapis cezası

Kanun teklifinde, kripto varlık hizmet sağlayıcıların kurulabilmesi ve faaliyete başlaması için SPK'dan izin alınması, izin almadan faaliyet yürütenlere hapis ve adli para cezaları verilmesi öngörülüyor.

Ayrıca, zimmet suçunu işleyen kripto varlık hizmet sağlayıcı yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile diğer mensuplarına da 8 yıldan 14 yıla kadar hapis ve adli para cezaları getiriliyor.

Kripto varlık hizmet sağlayıcılığı faaliyeti yürütenler, yürürlük tarihinden itibaren bir ay içinde faaliyet izni almak üzere gerekli başvuruları yapacaklarına veya müşteri hak ve menfaatlerini zarara uğratmadan üç ay içerisinde tasfiye kararı alacaklarına dair bir beyan sunmak zorunda olacak.

Yurt dışında yerleşik kripto varlık hizmet sağlayıcılar, Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik faaliyetlerini kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden üç ay içerisinde sonlandıracak.

12 milyon kişinin hesabı var

Sermaye piyasalarında 12 milyon kişinin bakiyeli hesabı bulunuyor.

Yasa ile belirlenen koşulları taşıyan platformlar yetkilendirilecek, bankaların da saklama lisansı alması gerekecek.

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