Fatih Terim için sürpriz iddia! Görüşmeler başladı

Suudi Arabistan ekibi Al Taawon'un, son olarak Panathinaikos'u çalıştıran Fatih Terim'le görüşmelere başladığı ve deneyimli teknik adama takımın başına getireceği ileri sürüldü.Abone ol
Suudi Arabistan Pro Lig'de 2023-2024 sezonunu topladığı 59 puanla 4. sırada tamamlayan Al Taawon, teknik direktör arayışlarına devam ediyor.
Takımı deneyimli bir çalıştırıcıya emanet etmek isteyen Suudi Arabistan ekibinde gündeme tanıdık bir isim geldi.
Suudi Arabistan basını, Al Taawon'un son olarak Panathinaikosu çalıştıran Fatih Terim ile görüşmelere başladığını duyurdu.
GÖRÜŞMELER ŞİMDİLİK OLUMLU
Haberde, görüşmelerin kısa sürede sonuca varacağını ve bir aksilik olmadığı sürece Terim'in temmuz ayının ortalarında takımın başına geçeceği belirtildi.