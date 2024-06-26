Erdoğan'dan İsrail'le savaşın eşiğindeki Lübnan'ın başbakanıyla kritik temas

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son günlerde İsrail'le gerilimi artan Lübnan'a kritik bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan ile ülkenin başbakanı Necip Mikati'nin görüşmesinde İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları ve tehditleriyle Gazze'deki İsrail saldırıları ve bölgede yükselen tansiyon ele alındı.

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İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına Lübnan'da faaliyet gösteren Hizbullah'ın karşılık vermesiyle tırmanan İsrail-Lübnan sınırındaki gerilimle ilgili Cumhurbaşkanı Erdığan'dan önemli bir adım geldi. Erdoğan, Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile telefonda görüştü.

"TÜRKİYE İSRAİL'E KARŞI LÜBNAN'IN YANINDA" MESAJI

Erdoğan, Mikati görüşmesinde İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları ve tehditleri, Gazze'deki İsrail saldırıları ve bölgede artan gerilim ele alındı. Erdoğan görüşmede İsrail saldırganlığının bir an önce durdurulması gerektiğini, İsrail'in çatışmaları yayma gayretlerinin son derece tehlikeli olduğunu, Türkiye'nin İsrail'in saldırgan politikalarına karşı Lübnan'ın yanında olduğunu ifade etti.

"ULUSLARARASI TOPLUM ARTIK YETER DEMELİ"

Erdoğan, çok geç olmadan uluslararası toplumun ve İslam dünyasının bölgesel ve küresel barışı tehdit eden İsrail'e "artık yeter" demesi gerektiğini de söyledi.

HİZBULLAH VE İSRAİL'DEN KARŞILIKLI SALDIRILAR

Hizbullah'tan yapılan son açıklamada Metulla'da İsrail askerlerinin kullandığı binaların tam isabet vurulduğu, vurulan yerlerde yangın çıktığı ve içindeki askerlerin öldüğü ve yaralandığı belirtildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, Lübnan'dan, İsrail'in kuzeyindeki Metulla yerleşim birimine 4 tanksavar füze fırlatıldığı, saldırıda evlerde maddi hasar oluşurken can kaybı yaşanmadığı bilgisi yer aldı.

İsrail ordusu yaptığı açıklamada, Lübnan'ın güneyinde Şuba, Ayta eş-Şab ve El-Hıyam bölgelerinde Hizbullah'a ait bir yapı, bir gözetleme noktası ve askeri bir binanın vurulduğunu duyurdu. Açıklamada, Şeba, Kefr Şuba, Kefr Hammam ve El-Matmura bölgelerine de topçu ateşiyle saldırı düzenlendiği aktarıldı.

Lübnan haber ajansı NNA ise Zabkin ve Yater kasabalarının etekleri ile civar vadilerin İsrail'in aralıklı topçu bombardımanına maruz kaldığını açıkladı. Haberde, İsrail savaş uçaklarının, El-Hıyam-Bab es-Seniyye ve Ayta eş-Şab beldelerini karadan havaya füzelerle vurduğu, El-Vezzani kasabasına da topçu ateşi saldırısı düzenlendiği belirtildi.