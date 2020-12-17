Trabzonspor'da 3 futbolcu kadro dışı

Trabzonspor'da Bilal Başacıkoğlu, Steven Plaza ve Fousseni Diabate kadro dışı bırakıldı.

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Trabzonspor'da 3 futbolcu performansları nedeniyle kadro dışı bırakıldı.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yayımlanan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımız Bilal Başacıkoğlu, Steven Plaza ve Fousseni Diabate, kulübümüzde yapılan performans testleri neticesinde belirlenen hedeflere ulaşamadıklarından dolayı takımımızdan ayrı olarak bireysel performans antrenmanlarına devam edeceklerdir" ifadesine yer verildi.

Bordo-mavili takım, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor'a penaltı atışları sonucu elenmişti.