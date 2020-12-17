BIST 1.399
DOLAR 7,72
EURO 9,47
ALTIN 468,88
HABER /  TRABZONSPOR
ADV Ebebek'ten yükselen indirim

Trabzonspor'da 3 futbolcu kadro dışı

Trabzonspor'da Bilal Başacıkoğlu, Steven Plaza ve Fousseni Diabate kadro dışı bırakıldı.

Abone ol

Trabzonspor'da 3 futbolcu performansları nedeniyle kadro dışı bırakıldı.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yayımlanan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımız Bilal Başacıkoğlu, Steven Plaza ve Fousseni Diabate, kulübümüzde yapılan performans testleri neticesinde belirlenen hedeflere ulaşamadıklarından dolayı takımımızdan ayrı olarak bireysel performans antrenmanlarına devam edeceklerdir" ifadesine yer verildi.

Bordo-mavili takım, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor'a penaltı atışları sonucu elenmişti.

SON DAKİKA HABERLERİ
"Üniversiteler neredeyse fuhuş evleri" sözleri tepki topladı! Ebubekir Sofuoğlu hakkında soruşturma başlatıldı
Galatasaray Falcao'dan kurtuluyor! İki talip birden
Rusya lideri Putin: Bazı konularda anlaşamasak da Erdoğan sözünün eri
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'Ayşegül Alkan' açıklaması! Hemşirelere 'Ben salağım' yazdırmıştı
Bursa'da 3 gündür kayıptı! Eşyaları yanında olan yaşlı adam secde eder halde ölü bulundu
Kayseri'de çoban 'gece uyandırıp tecavüz etti' demişti! 10 kez bıçaklayıp...
ÖNCEKİ HABERLER
Fahrettin Altun'dan "Üniversiteler fuhuş yuvası" diyen Ebubekir Sofuoğlu'na tepki
Emniyet şeridinde feci kaza! Kartal D-100'de motosiklet sürücüsü öldü
Antalya'da eşini öldüresiye dövdü! Mahkemedeki sözleri pes dedirtti
Trabzon'da gözyaşlarına boğuldu başından ayrılmadı: Çaresiz ölmelerini bekliyoruz
ATA AÖF sonuçları açıklandı mı 2020 ne zaman açıklanacak?
Tablet başvurusu yapma Pendik Belediyesi tablet başvuru formu-2020
Yorumlar