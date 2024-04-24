Trabzonspor - Karagümrük / İlk 11'ler belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Trabzonspor ile Fatih Karagümrük, Papara Park Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor.

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Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan, Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçı ile devam ediyor. Papara Park Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetiyor.

Trabzonspor - Karagümrük

Karşılaşma saat 20:30'da başlayacak.

Trabzonspor - Karagümrük ilk 11'ler

Trabzonspor: Uğurcan, Meunier, Denswil, Mendy, Berat, Eren, Visca, Bardhi, Pepe, Fountas, Enis Destan

F. Karagümrük: Sirigu, Veseli, Biraschi, Ceccherini, Levent, Rohdén, Feghouli, Emre, Eysseric, Mendes, Güven

Ali Şansalan düdük çalacak!

Trabzonspor - Fatih Karagümrük Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçının hakemi Ali Şansalan oldu. Şansalan'ın yardımcılıklarını Murat Tuğberk Curbay ve Süleyman Özay yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Mehmet Türkmen olarak açıklandı.

Rövanş maçı ne zaman?

Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçının rövanşı, 8 Mayıs Çarşamba günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Müsabaka yine A Spor'dan canlı ve şifresiz yayınlanacak.

Hedef 10. zafer

Trabzonspor daha önce 9 kez mutlu sona ulaştı. Karadeniz temsilcisi, Türkiye Kupası'nı ilk olarak 1976-1977 sezonunda kazandı. Bordo-mavililer, 1977-78, 1983- 84, 1991-92, 1994-95, 2002-03, 2003-04, 2009-10 ve son olarak 2019-20 sezonunda kupa sevinci yaşadı. Fırtına bugün kupadaki 4 yıllık özlemi sonlandırmak için dev bir adım atmayı planlıyor.