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Toptancılar temizlik ürünlerindeki KDV indirimini etikete yansıtmadı

Toptancılar temizlik ürünlerindeki KDV indirimini etikete yansıtmadı

Toptancılar ve bazı marketler temizlik ve hijyen ürünlerinde yürürlüğe giren KDV indirimini fiyatlara yansıtmadı. Bakkallar toptancıların indirim öncesinde zam yapıp sonra da fiyatlarını indirdiğini söylüyor. Toptancılar ise sözde fiyat artışlarından bahsederek indirimleri yansıtmadıklarını açıkça itiraf ediyor.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı temel ihtiyaç maddelerinden sabun, şampuan, deterjan, dezenfektanlar, ıslak mendil, tuvalet kağıdı, kağıt havlu, kağıt mendil ve peçete ile bebek ve yetişkin bezleri, hijyenik ped gibi ürünlerde KDV yüzde 18'den yüzde 8'e düştü. Ancak toptancı ve bazı bayilerin market ve bakkalların 1 Nisan ve sonrası için verdikleri siparişlerde KDV indirimi uygulamadığı ortaya çıktı.

İstanbul Başakşehir'de market işleten bir esnaf, toptancıların fiyatlarına KDV indirimini yansıtmamasına isyan etti. 1 Nisan'dan sonra teslim edilmesi için sipariş verdiği temizlik ürünlerindeki fiyatların değişmediğini gören esnaf, toptancıların kendisini açıkça tehdit ettiğini söyledi. Esnaf, "Ürün aldığım toptancı bana, 'Biz zaten size indirimli ürün veriyoruz. Eğer KDV indirimi diye diretirsen ürünleri liste fiyatı üzerinden satarız ve sen zararlı çıkarsın' diyor. Ben de sipariş ettiğim ürünleri iptal ettim. Ancak elimde ürün kalmayınca mecburen sipariş vereceğim" dedi.

"Önce artırıp sonra indiriyorlar"
Yürürlüğe giren indirim için hazırlık yaptıklarını belirten Bayrampaşa'daki bir esnaf, firmaların KDV indiriminden önce bazı ürünlerine zam yaptığını söyledi. Firma zamlarının üzerine toptancıların da KDV indirimini fiyatlara yansıtmadığını ifade eden esnaf, bu yüzden kendilerinin de indirime gitmediğini bildirdi.

"KDV'yi indirmedik" itirafı geldi
Yeni Şafak'ın ulaştığı bazı toptancılar da ürün fiyatlarında indirime gitmediklerini açıkça söyledi. Aradığımız toptancılar KDV indirimini bir iki üründe fiyata yansıttıklarını, temizlik ürünlerinin hiç birinde KDV indirimine gitmediklerini vurguladı. Toptancılar, "Zaten firmalar zam yaptı" diyerek kendilerini savundu.

(YENİ ŞAFAK)

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