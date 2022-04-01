16 ilin geçiş noktası! Doğuyu batıya bağlayan büyük projenin ilk etabı açılıyor

DOĞU ANADOLU bölgesini batıya bağlayan Malatya çevre yolunun birinci etabı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da video konferans yöntemiyle katılacağı törenle cumartesi günü açılacak.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Doğu Anadolu bölgesini batıya bağlayan Malatya çevre yolunun birinci etabının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da video konferansla katılacağı törenle açılacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre Malatya; kara, hava ve demir yolu ulaşım ağlarını buluşturan konumuyla 16 ilin geçiş noktasında bulunuyor. Tarımsal, ticari ve endüstriyel faaliyetleriyle giderek büyüyen şehirde mevcut Akçadağ-Darende-Gölbaşı ayrımından Pütürge ayrımına kadar uzanarak şehir geçişini sağlayan 35,5 kilometrelik kesim Malatya'nın şehir içi ve şehirler arası trafiğine hizmet veriyor.

Köprülü kavşak ve sinyalizasyon sistemleriyle geçilen ve yoğun trafik yükü altında tıkanma noktasına gelen şehir geçişinin rahatlatılması amacıyla Malatya çevre yolu hayata geçirildi.

Projede 25 köprü yer alıyor

Malatya çevre yolunun ana aksı 44,8 kilometre, Akçadağ bağlantı yolu 8,7 kilometre olmak üzere toplam uzunluğu 53,5 kilometreye ulaşıyor. Projede 13 kavşak köprüsü, 5 alt geçit köprüsü, 3 demir yolu köprüsü ve 4 hidrolik köprü olmak üzere toplam 2 bin 166 metrelik 25 köprü bulunuyor.

Proje güzergahı Malatya-Gölbaşı ayrımı-Darende kavşağından başlayıp doğu istikametine yöneliyor ve Elazığ-Malatya ayrımı-Pütürge kavşağında sona eriyor. Ayrıca Malatya-Darende ayrımı-Akçadağ kavşağından başlayan bağlantı yolu 8,7'nci kilometrede ana yola katılıyor.

Açılışı yapılacak birinci kısım kapsamında 17,4 kilometrelik Darende-Gölbaşı ayrımı-Sivas ayrımı kesimi ile 8,7 kilometrelik Akçadağ bağlantı yolu olmak üzere toplam 26,1 kilometrelik yol kesimi tamamlandı. Bu kesimde toplam 1244 metrelik 10 köprü imalatı gerçekleştirildi. Böylece Sivas yolu ayrımı noktasına kadar trafik sirkülasyonu sağlanmış oldu. Kalan kesimde çalışmalar devam ediyor.