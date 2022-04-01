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Başkan Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile telefonda görüştü

Başkan Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Yitzak Herzog ile telefonda görüştü.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye-İsrail ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’un Türkiye’ye yaptığı ziyaretle ikili ilişkilerde yakalanan ivmenin sürdürülmesini arzu ettiklerini belirterek, özellikle enerji alanında tesis edilecek sinerjinin müşterek menfaat olduğunu dile getirdi.

Terör saldırılarını kınadı
İsrail’in farklı şehirlerinde son günlerde yaşanan menfur terör saldırılarını kınayan Cumhurbaşkanı Erdoğan hayatını kaybedenler için taziye, yaralananlar için şifa diledi.

İsrail'le iki önemli husus
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail ve Filistin tarafından yapılan sağduyulu beyanları tansiyonun düşürülmesi bakımından çok kıymetli bulduğunu dile getirdi.

Filistinlilerin Ramazan ayında Mescid-i Aksa’ya veya İsrail’e girmelerinin engellenmemesinin önemini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan ayının son 10 günü Mescid-i Aksa’nın 24 saat ibadete açık tutulması ve gayrimüslimlerin ziyaretlerine kapatılması konusunda İsrail makamlarının gösterdiği hassasiyeti sürdürmelerini beklediğini yineledi.

Ramazan ayının ve Hamursuz Bayramının sükûnet ve barış içinde geçmesini temenni eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’un ve tüm Musevilerin Hamursuz Bayramını kutladı.

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog da Ramazan ayı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tebriklerini iletti.

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