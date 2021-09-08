BIST 1.434
DOLAR 8,47
EURO 10,03
ALTIN 486,88
HABER /  SPOR

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Şenol Güneş'i toplantıya çağırdı

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Şenol Güneş'i toplantıya çağırdı

Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, yarın TFF Başkanı Nihat Özdemir'le görüşecek. TFF merkezi Riva'da gerçekleşecek toplantıda Şenol Güneş'in geleceği tartışılacak.

Abone ol

Ay-Yıldızlı takımın teknik patronu Şenol Güneş kaderi yarın sabah yapılacak toplantıda şekillenecek. EURO 2020'deki kötü sonuçlar, Uluslar Ligi'nde küme düşülmesi, Karadağ, Cebelitarık maçları ve 6-1'lik Hollanda mağlubiyeti Şenol Güneş'in koltuğunu ağır şekilde salladı.

Rapor verecek

Gazeteci Fatih Doğan'ın haberine göre; Başkan Özdemir ve Teknik Direktör Güneş, sonuçları masaya yatıracak. Şenol Güneş'in devam etme ihtimali zayıf görülüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Galatasaray, Gustavo Assunçao transferini resmen açıkladı
Galatasaray, Gustavo Assunçao transferini resmen açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Okullarda tedbirleri güncelleyeceğiz
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Okullarda tedbirleri güncelleyeceğiz
Türkiye 8 Eylül 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Türkiye 8 Eylül 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Konya'da bıçaklı hırsızlık şüphelisi bacağından vurularak etkisiz hale getirildi
Konya'da bıçaklı hırsızlık şüphelisi bacağından vurularak etkisiz hale getirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 bin öğretmen atanacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 bin öğretmen atanacak
Sivas'ta marketten evine giderken çöp kamyonunun çarptığı kadın öldü
Sivas'ta marketten evine giderken çöp kamyonunun çarptığı kadın öldü
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Cumhurbaşkanı mı olmak istiyor?
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Cumhurbaşkanı mı olmak istiyor?
Türk bilim insanları Antarktika'da biyoçeşitlilik çalışmaları yapacak
Türk bilim insanları Antarktika'da biyoçeşitlilik çalışmaları yapacak
Falakacı kargocu: Kırmızı koltuktaki karımdı
Falakacı kargocu: Kırmızı koltuktaki karımdı
Güney Kıbrıs'ta Atatürk'le ilgili kitap sayfasının yırtılması talimatına AK Partiden sert tepki
Güney Kıbrıs'ta Atatürk'le ilgili kitap sayfasının yırtılması talimatına AK Partiden sert tepki