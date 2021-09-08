Galatasaray, Gustavo Assunçao transferini resmen açıkladı

Galatasaray, Portekiz'in Famalicao takımından Brezilyalı orta saha oyuncusu Gustavo Assunçao'nun satın alma opsiyonuyla kiralandığını duyurdu.

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Galatasaray, Brezilyalı orta saha Gustavo Assunçao'yu kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Gustavo Assunçao ve kulübü Famalicao ile oyuncunun 2021-2022 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Ayrıca Galatasaray'ın 2021-2022 sezonu sonunda futbolcunun bonservisini satın alma hakkı bulunmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

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