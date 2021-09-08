Galatasaray, Gustavo Assunçao transferini resmen açıkladı
Galatasaray, Portekiz'in Famalicao takımından Brezilyalı orta saha oyuncusu Gustavo Assunçao'nun satın alma opsiyonuyla kiralandığını duyurdu.Abone ol
Galatasaray, Brezilyalı orta saha Gustavo Assunçao'yu kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Gustavo Assunçao ve kulübü Famalicao ile oyuncunun 2021-2022 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Ayrıca Galatasaray'ın 2021-2022 sezonu sonunda futbolcunun bonservisini satın alma hakkı bulunmaktadır" ifadeleri kullanıldı.
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30 Mart 2000 tarihinde Brezilya'nın Sao Paulo kentinde doğan Gustavo Assunçao, futbolculuk kariyerine Atletico Madrid, Porto ve Sao Paulo takımlarının altyapılarında başladı.
2019 yılında Madrid ekibinin altyapısından Portekiz'in Famalicao takımına transfer olan Brezilyalı orta saha, iki sezon boyunca Portekiz Premier Ligi'nde forma giydi.
Ön libero ve orta saha bölgelerinde oynayabilen futbolcu, Famalicao takımında 69 maçta boy gösterdi.
Brezilya Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde de forma şansı bulan Assunçao, U17 ve U23 takımlarında toplam dört kez milli formayı giydi.