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Temel Karamollaoğlu'dan olay iddia! AK Partililere kapımız açık mesajı

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, 23 Haziran'da yeniden yapılan İstanbul seçimlerini değerlendirdi. Karamollaoğlu ''AK Parti'den birçok kişinin Saadet'e geçeceğini'' iddia etti.

Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, DW Türkçe'de Nevşin Mengü’nün sunduğu programda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

23 Haziran'da yeniden yapılan ve Ekrem İmamoğlu'nun yarışı aldığı İBB Başkanlık seçimlerinden ve Türkiye'de bir kesim tarafından kurulması muhtemel olan yeni parti iddialarına değinen Saadet Lideri, önemli açıklamalarda bulundu.

"Büyük bir kısım bize gelecek"

Temel Karamollaoğlu, sunucunun "Sizinle temas eden AK Parti milletvekilleri var mı?" sorusuna "AK Parti'den kopuşlar başladı ve kapılarımız onlara açık. Büyük bir kısmı bize gelecek samimi olarak inanıyorum" şeklinde cevap verdi.

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