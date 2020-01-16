Tek bir tarifle akşam yemeğini kolaya getirin

Akşama ne pişirsem diyenler için en kolay akşam yemeği önerisi olarak peynirli lazanya tarifini seçtik. Akşam yemeğinde tek bir tarif ile lezzetli ve kolay bir sofra hazırlayabilirsiniz. İşte lazanya tarifi ve malzemeleri listesi

Akşam yemeği için fazla vakit harcamak istemiyorsanız şahane bir lazanya ile günü kurtarabilirsiniz. Akşam yemeği için pratik tarifler arayanlar için lazanya tarifi malzemeler listesinde şunlar var: 10 yaprak lazanya yaprağı.

İç harcı için; 1 su bardağı izmir tulumu, 2 su bardağı çeçil peyniri, 2 su bardağı kaşar peyniri, 2 su bardağı beyaz peynir, yarım bağ taze fesleğen gerekli.

Beşamel sos için ise 2 yemek kaşığı tereyağı, 2 yemek kaşığı un, 3 su bardağı süt, tuz, beyaz biber, muskat rendesi, 1 su bardağı kaşar peyniri rendesi ihtiyacınız var.

Lazanyanın üstü için de 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri gerekli.

Lazanya nasıl pişirilir?

İzmir tulumu, kaşar peyniri ve beyaz peyniri rendeleyin. Taze fesleğeni ince kıyın. Bir kapta rendelediğiniz peynirler, didiklediğiniz çeçil peyniri ve fesleğeni harmanlayın.

Tereyağını bir tencerede eritin. Unu ekleyin, karıştırın. Sütü ekleyin ve kalınlaşana kadar karıştırın. Tuz, beyaz biber ve muskat rendesiyle tatlandırın. Rendelenmiş kaşar peynirini ekleyip, peynirler eriyene kadar karıştırın.

Cam fırın kabınızın en altına beşamel sostan biraz dökün ve yayın, ardından lazanya yapraklarını serin. Beşamel sos, peynirli iç harç ve lazanya yaprağı şeklinde bitene kadar tekrarlayın. En üstü lazanya yaprağıyla kapatın. Kalan beşamel sosu üzerine yayın. Kaşar peyniri serpin ve 180 derecede önceden ısıtılmış fırında 30 – 35 dakika pişirin.