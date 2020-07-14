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Süper Lig'de 33. hafta programında değişiklik yapıldı

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 33. haftasında program değişikliğine gitti. Şampiyonluk yarışındaki kritik mücadelelerden Başakşehir-Kaysersipor ve Trabzonspor-Konyaspor maçları cumartesi gününden, pazar gününe alındı.

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TFF, Süper Lig'de 33. hafta programında değişikliğe gitti. Yapılan değişiklikler sonrasında Gaziantep FK - Kasımpaşa ve Galatasaray - Göztepe maçları 18 Temmuz Cumartesi günü 21.00'de oynanacak. Kalan maç ise 19 Temmuz Pazar günü 21.00'de başlayacak. 2 maç cumartesi günü, 7 maç pazar günü oynanacak.

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Şampiyonluk yolunda ve küme düşme hattında kritik mücadelelere sahne olacak olan Başakşehir-Kaysersipor ile Trabzonspor-Konyaspor müsabakaları cumartesi gününden, pazar gününe alındı. Öte yandan daha önce cuma günü olarak açıklanan Galatasaray-Göztepe maçı cumartesi gününe alınırken, pazar günü oynanması beklenen Gaziantep-Kasımpaşa maçı da pazar gününden cumartesi gününe kaydırıldı. TFF'nin yaptığı bir diğer değişiklik ise Alanyaspor-Denizlispor maçında yaşandı. Cumartesi günü oynanması planlanan mücadele, pazar günü oynanacak.

İşte Süper Lig'de 33. haftanın programı:
18 Temmuz Cumartesi

21.00 Gaziantep FK-Kasımpaşa

21.00 Galatasaray-Göztepe

19 Temmuz Pazar
21.00 A.Alanyaspor-Denizlispor

21.00 Ç.Rizespor-Yeni Malatyaspor

21.00 MKE Ankaragücü-Antalyaspor

21.00 DG.Sivasspor-Gençlerbirliği

21.00 M.Başakşehir-Kayserispor

21.00 Trabzonspor-Konyaspor

21.00 Beşiktaş-Fenerbahçe

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