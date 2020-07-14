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Galatasaray'dan yabancı sınırlamasına karşı adım
Galatasaray Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yabancı oyuncu sınırlamasıyla ilgili alınan kararın iptali için TFF Tahkim Kuruluna başvurdu.Abone ol
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonunun 8 Temmuz 2020 tarihli yabancı sınırlamasıyla ilgili kararının iptali için, kulübümüz tarafından TFF Tahkim Kurulu Başkanlığı'na itirazda bulunulmuştur" ifadesi kullanıldı.
Yabancı sınırlamasının iptali hakkında pic.twitter.com/rrXKzxjfxN— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) July 14, 2020