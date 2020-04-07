Son dakika İstanbul'a yeni koronavirüs tedbir paketi! Bakan Fahrettin Koca imzaladı
TÜRKİYE nüfusunun neredeyse 4'te 1'ini oluşturan İstanbul için son dakika kararları geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın imzasıyla yayımlanan pakette sağlıkçılara ilişkin düzenlemeler var.Abone ol
İSTANBUL'da yeni tip koronavirüs salgını ile mücadelede yeni bir tedbir paketi açıklandı. Hazırlanan pakette Bakan Koca'nın imzası yer alıyor.
Hazırlanan yeni tedbir paketine göre;
-Taşra teşkilatlarında görevli tabipler, İstanbul'a hiçbir mevzuat sınırlamasına tabii olmadan atanacak.
-Hizmet kapasitesi azaltılan sağlık merkezlerinde görevli personel ihtiyaç duyulan alanlarda görvlendirilebilecek.
-İstanbul ilinde görev yapan aday tabiplerin ivedilikle atamaları yapılacak.
-Doğum sonrası izni ve yurtdışı izni bulunanlar hariç tüm sağlık personelinin ücretsiz izinleri sonlandırıldı.
-Mücbir sebeplerle alınan izinler hariç, tüm yıllık izinler iptal edildi.
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