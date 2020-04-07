Çin'de Koronavirüsten dolayı ilk defa ölüm yaşanmadı
Ülkedeki Covid-19 vakalarının sayılmaya başlandığı ocak ayından bu yana bugün ilk kez hiçbir ölüm yaşanmadı.Abone ol
Çin'de bugün ilk defa yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle yaşamını yitiren vaka olmadığı açıklandı.
Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamada, ülkedeki Covid-19 vakalarının sayılmaya başlandığı ocak ayından bu yana bugün ilk defa hiçbir ölüme rastlanmadığı bildirildi.
81 bin 740'e yükseldi
Komisyon ayrıca bugün 32 yeni Covid-19 vakasıyla toplam sayısının 81 bin 740'e yükseldiğini, 89 kişinin bugün tedavi edildiğini açıkladı.
Büyük oranda kontrol altına alındı
Covid-19'un yayıldığı ülke olan Çin'de virüs salgını büyük oranda kontrol altına alındı.