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Adana'da genç adam 9’uncu kattan atlayarak intihar etti

Demirören Haber Ajansı

ADANA'da Naci Kerem Keser (35), 9'uncu kattaki evinin penceresinden atlayarak intihar etti. 

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Olay, saat 03.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi 79047 Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. 9 katlı apartmanın en üst katındaki dairede oturan Naci Kerem Keser, eşinin anne-babasında kaldığı sırada evinin penceresinden kendini boşluğa bıraktı.

Onlarca metre yükseklikten park halindeki otomobilin üzerine düşen Keser, daha sonra yola savruldu. Sesi duyup, dışarıya çıkanlar, Keser'i yolda hareketsiz şekilde yattığını görünce durumu polis ve 112 Acil'e bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Keser'in öldüğü belirlendi.

Eşinin durumu öğrenip eve gelen Emine Keser de üzüntüden sinir krizi geçirdi. Eşini kaybettiği için gözyaşlarına boğulan genç kadını, yakınları güçlükle sakinleştirdi. Keser'in cansız bedeni, polisin olay yerinde yaptığı çalışmanın ardından Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. 

Keser'in intihar nedenini araştıran polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor. 

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