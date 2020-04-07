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Ahmet Hakan'dan olay umreci suçlaması! Gecikme kötü oldu...

Ahmet Hakan, koronavirüs salgınıyla ilgili 'iyi' ve 'kötü'leri sıraladı, en dikkat çeken 'kötü' ise "Yurt dışından ve umreden dönüşlerde radikal önlemlerde gecikme" oldu.

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Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele 'iyi' ve 'kötü' uygulamaları yazdı. Hakan, "Yurt dışından ve umreden dönüşlerde radikal önlemlerde gecikme kötü oldu" düşüncesini dile getirdi. İşte Ahmet Hakan'ın "İyiye İyi Kötüye Kötü" başlıklı yazısına göre Türkiye'nin koronavirüs adımlarından iyi ve kötüler...

KÖTÜ: Maske kullanmanın bir zorunluluk olarak kabul edilmesinde bilim insanlarının bir türlü hemfikir olamaması kötü oldu.
- İYİ: Maskelerin vatandaşlara devlet tarafından ücretsiz biçimde dağıtılmasına karar verilmesi iyi oldu.

- KÖTÜ: Test sayısının en başlarda biraz düşük olması kötü oldu.

- İYİ: Test sayısının bugünlerde yeterince artmış olması iyi oldu.

- KÖTÜ: Sosyal izolasyonun ta en başta doğru dürüst sağlanamamış olması kötü oldu.

- İYİ: Neredeyse sokağa çıkma yasağına denk gelecek ölçüde kısıtlamaların başlaması iyi oldu.

- KÖTÜ: Şehirlerarası yolculuklara müdahalede geç kalınması kötü oldu.

- İYİ: Büyükşehirlere giriş-çıkışların kapatılması çok iyi oldu.

- KÖTÜ: Yurtdışından ve umreden dönüşlerde radikal önlemlerde gecikme kötü oldu.

- İYİ: İran ve Avrupa kapılarının kapatılmasında çok erken davranmak iyi oldu.

- KÖTÜ: Salgının ilk döneminde ekranlara çıkan bazı bilim insanlarının koronayı küçümsemesi kötü oldu.

- İYİ: Salgın konusunda tüm toplumun yeterince duyarlı olmasının sağlanması ve bunun başarılması iyi oldu.

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