Adıyaman'da koronavirüs şüphelisi yaşlı adamı polisten kaçırmak istediler

ADIYAMAN’ın Kahta ilçesinde uygulama noktasında durdurulan otomobilde Ahmet K. (70) ateşi yüksek çıkınca, koronavirüs şüphesi ile hastaneye götürülmek istendi. Kimliği öğrenilemeyen otomobil sürücüsü, Ahmet K. ile birlikte güvenlik güçlerinden kaçmaya çalıştı.

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Koronavirüs salgınında yurdun dört bir yanından pes dedirten olaylar gelmeye devam ediyor. Korona hastasının İstanbul'dan memleketi Rize'ye kaçmasının ardından bu kez çıldırtan haber Adıyaman'dan geldi.

Olay, akşam saatlerinde Adıyaman- Kahta karayolunun 25’inci kilometresinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 34 JN 4435 plakalı otomobili uygulama noktasında durduran güvenlik güçleri sürücünün ve yanında yolculuk eden Ahmet K.'nın ateşini kontrol etti.

Kovalamaca yaşandı

Ekipler ateşi yüksek çıkan Ahmet K.'yi koronavirüs şüphesi nedeni ile hastaneye götürerek karantinaya almak istedi. Bu sırada sürücü otomobili çalıştırarak Ahmet K. ile beraber kaçmaya çalıştı.

Yaşanan kovalamaca ile durdurulan otomobildeki yaşlı adam olay yerine çağrılan ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Sürücü ise gözaltına alınarak emniyete götürüldü.