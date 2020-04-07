HABER /  YEREL
ADV Cepte Şok'tan siparişini ver, aynı gün ücretsiz kapına gelsin

Adıyaman'da koronavirüs şüphelisi yaşlı adamı polisten kaçırmak istediler

Demirören Haber Ajansı

ADIYAMAN’ın  Kahta ilçesinde uygulama noktasında durdurulan otomobilde Ahmet K. (70) ateşi yüksek çıkınca, koronavirüs şüphesi ile hastaneye götürülmek istendi. Kimliği öğrenilemeyen otomobil sürücüsü, Ahmet K. ile birlikte güvenlik güçlerinden kaçmaya çalıştı.

Abone ol

Koronavirüs salgınında yurdun dört bir yanından pes dedirten olaylar gelmeye devam ediyor. Korona hastasının İstanbul'dan memleketi Rize'ye kaçmasının ardından bu kez çıldırtan haber Adıyaman'dan geldi.

Olay, akşam saatlerinde Adıyaman- Kahta karayolunun 25’inci kilometresinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 34 JN 4435 plakalı otomobili uygulama noktasında durduran güvenlik güçleri sürücünün ve yanında yolculuk eden Ahmet K.'nın ateşini kontrol etti.

Kovalamaca yaşandı

Ekipler ateşi yüksek çıkan Ahmet K.'yi koronavirüs şüphesi nedeni ile hastaneye götürerek karantinaya almak istedi. Bu sırada sürücü otomobili çalıştırarak Ahmet K. ile beraber kaçmaya çalıştı.

Yaşanan kovalamaca ile durdurulan otomobildeki yaşlı adam olay yerine çağrılan ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Sürücü ise gözaltına alınarak emniyete götürüldü. 

İlgili Haberler
Korona testi pozitif çıktı! İstanbul'dan Rize'ye giden kişi olay yarattı Çorum'da koronavirüs hastası hastaneden kaçtı otelde yakalandı Kayseri'de koronavirüs karantinasındaki şüpheli kaçtı
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Bugün duaların kabul olduğu Berat Kandili! En yeni Kandil mesajları Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Fatih Portakal'a Erdoğan ve BDDK'dan çifte suç duyurusu kaç yıl ceza istendi?
İçişleri Bakanı Soylu açıkladı koronavirüs nedeniyle 1 polis hayatını kaybetti
Hastaneye kaldırılan MHP'li Feti Yıldız’ın koronavirüs test sonucu belli oldu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan gece yarısı koronavirüs paylaşımı
Sağlık Bakanlığı yeni vaka sayısını açıkladı
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız koronavirüse yakalandı
ÖNCEKİ HABERLER
BM ilk kez video konferans ile yöntemi ile görüşecek
Trump'ın sıtma ilacı önerisi uzmanları ikiye böldü
Sinop'ta 3 köyde karantina başlatıldı Vali duyurdu
Çad'dan "Boko Haram’ı tamamen temizledik" açıklaması
Fenerbahçeli eski futbolcu Radomir Antic hayatını kaybetti
Dilan Çıtak ailesi annesi Işıl Çıtak ve üvey babası kimdir?
Yorumlar 4 yorum