MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız koronavirüse yakalandı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, koronavirüs teşhisiyle hastaneye yatırıldı. Feti Yıldırız'ın testinin pozitif çıktığı ve bazı belirtiler üzerine hastanede tedavi altında olacağı kaydedildi.

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MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, koronavirüs teşhisiyle hastaneye yatırıldı. Feti Yıldırız'ın testinin pozitif çıktığı ve bazı belirtiler üzerine hastanede tedavi altında olacağı kaydedildi.

Feti Yıldız, MHP camiasını üzen haberi sosyal medya hesaplarından duyurdu. Yıldız, twitter'dan yayınladığı mesajında Covid-19 nedeniyle hastaneye yatırıldığını söyleyerek takipçilerinden dua istedi.

COVID-19 Virüsü sebebiyle hastaneye yatırılıyorum.Dualarınızı esirgemeyin.Allaha emanet olun — Feti Yıldız (@YildizFeti) April 6, 2020

Bakan Gül'den gemiş olsun tweeti

Feti Yıldız'a ilk geçmiş olsun mesajı ise Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den geldi. MHP'de Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumla Genel Başkan Yardımcısı Yıldız'a şifa dileyen Bakan Gül twitter'dan "En kısa zamanda sıhhat bulmanızı temenni ederim" mesajını paylaştı.