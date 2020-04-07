Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan gece yarısı koronavirüs paylaşımı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kişisel sosyal medya hesabından koronavirüsle ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.Abone ol
Bakan Koca sosyal medya hesabından gece yarısı yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Avrupa ülkeleri içinde tedbirleri en erken alan biziz. İzolasyonda başarılı olursak, erken tedbir avantajından tam olarak yararlanabiliriz."
Video, Koronavirüse karşı alınan tedbirleri, Avrupa bazında gün gün gösteriyor. Avrupa ülkeleri içinde tedbirleri en erken alan biziz. İzolasyonda başarılı olursak, erken tedbir avantajından tam olarak yararlanabiliriz. pic.twitter.com/l9LefWqJGT— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 6, 2020
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