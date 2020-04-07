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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan gece yarısı koronavirüs paylaşımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kişisel sosyal medya hesabından koronavirüsle ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

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Bakan Koca sosyal medya hesabından gece yarısı yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Avrupa ülkeleri içinde tedbirleri en erken alan biziz. İzolasyonda başarılı olursak, erken tedbir avantajından tam olarak yararlanabiliriz."

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