Hastaneye kaldırılan MHP'li Feti Yıldız’ın koronavirüs test sonucu belli oldu

Milliyetçi Hareket Partisi Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili ve Anayasa Komisyon Üyesi Feti Yıldız, koronavirüs (Kovid-19) şüphesi üzerine hastaneye kaldırıldı. Yıldız’ın testi negatif çıktı.

Abone ol

Yıldız'ın Kovid-19 teşhisiyle değil, yanında çalışan bir görevlinin testinin pozitif çıkması sebebiyle tedbir amaçlı karantina altına alındığı belirtildi. Feti Yıldız’a yapılan testin sonucu negatif çıktı.

Testi negatif çıkan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız’ın yanında görevli bir kişinin pozitif çıkması sebebiyle tedbiren karantina altına alındığı öğrenildi.

Konuyla ilgili MHP Genel Başkan Özel Kalem Müdürü Murat Çeliker, ''MHP Genel Başkan Yardımcımız Sn Feti Yıldız beyefendi COVİD -19 teşhisiyle değil, kendisi negatif çıkmıştır. yanında görevli bir arkadaşımızın pozitif çıkması sebebiyle tedbiren karantina altına alınmıştır.'' dedi.