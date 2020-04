İstanbul'da 2 salgın hastanesi kuruluyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan koronavirüs önlemleri kapsamında yaptığı açıklamada İstanbul'un iki yakasına da salgın hastanesi yapılacağını duyurdu.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gündemi değerlendirmek ve koronavirüse karşı yeni tedbirleri açıklamak üzere kameraların karşısına geçti.

Hastanelerde teşhis ve tedavi konusunda herhangi bir sıkıntı olmadığını dile getiren Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda ve Sancaktepe’de iki salgın hastanesi kurulacağını açıkladı.

İki yeni hastane kuruluyor

Hastanelerimizde teşhis ve tedavi konusunda herhangi bir sıkıntımız yoktur. Yeşilköy Havalimanını, Sancaktepe Havalimanını olduğu kısmı bin odalık hastaneyi yapıyoruz. Süratle buraları bitireceğiz. Ve tamamiyle insanımızın halkımızın hizmetine sunacağız. Bizi yakından ilgilendirdiği için Avrupa ve ABD'deki gelişmeleri an be an takip ediyoruz.