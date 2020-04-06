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Europol'den 6,6 milyon avroluk tıbbi malzeme dolandırıcılığı yapan kişiye operasyon

Anadolu Ajansı

Avrupa Polis Teşkilatı (Europol), tıbbi malzeme üreten bir firmanın bilgilerini kullanarak, Avrupa'da bir şirkete 6,6 milyon avroluk dezenfektan ve tıbbi maske satarak dolandırıcılık yapan şüphelinin Singapur'da yakalandığını duyurdu.

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Avrupa Polis Teşkilatından (Europol) yapılan açıklamaya göre; Avrupalı bir şirket, dezenfektan ve FFP2 tipi cerrahi maske satışı için 6,64 milyon avroyu Singapur'daki bir bankanın hesabına yolladı.

Siparişleri teslim edilmeyen şirketin yetkililere haber vermesi sonucu, satışın gerçek bir firmaya ait bilgileri kullanan bir kişi tarafından yapıldığı ortaya çıktı. 

Olayla ilgili başlatılan operasyonda paranın dolandırıcının hesabına geçmesi engellendi ve söz konusu kişi Singapur'da yakalandı.

Europol, geçen hafta yayımladığı raporda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında dezenfektan ve tıbbi maske ihtiyacını fırsata çevirmek isteyenlere karşı dikkatli olunması çağrısında bulunmuştu.
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