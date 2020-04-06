İngiltere'de son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 439 kişi hayatını kaybetti

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 439 artarak 5 bin 373 oldu.

Abone ol

İngiltere Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre; son 24 saatte 439 kişinin hayatını kaybetmesiyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kaybı 4 bin 934'ten 5 bin 373'e çıktı.

Önceki gün 5 binden fazla gerçekleşen vaka sayısındaki artış 3 bin 802'e gerilerken; toplam vaka sayısı da 51 bin 608 oldu. Can kaybı ve vaka sayıları, son 2 gündür üst üste düşüş gösterdi.

Son 24 saatte 13 bin 313 test yapılırken, toplam test sayısı da 208 bin 837'ye yükseldi.

Verilere Birleşik Krallık'a bağlı Kuzey İrlanda'nın verilerinin dahil olmadığı belirtildi.

Bugüne kadar 24 saat içindeki en fazla ölüm, 708 ile 4 Nisan'da kaydedilmişti.