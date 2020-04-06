Tunceli'den 200 bin maske

TUNCELİ’de Valilik desteği ile Organize Sanayi Bölgesinde açılan tekstil fabrikalarından birinde 200 bin maske üretilmeye başlandı.

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Dünyada koronavirüs salgınına karşı çeşitli önlemler alınıyor. Ülkemizde de alınan ciddi tedbirler var. İşte bu süreçte Tunceli’den de güzel bir haber geldi. Peri Tekstil Fabrikasında 200 bin maske üretilmeye başlandı.

Maske üretim faaliyetlerini yerinde inceleyen Tunceli Valisi Tuncay Sonel yaptığı açıklamada, "Birkaç yıl öncesine kadar terörle anılan Tunceli; başta Cumhurbaşkanımızın, İçişleri Bakanımızın destekleri, kahraman güvenlik güçlerimizin teröristle mücadeledeki başarılı operasyonları ile huzur şehri haline geldi. Huzur iklimi olunca istihdama yönelik projelerimizi de gerçekleştirmiş olduk. Açtığımız üç tekstil fabrikası ve bir çok işletme ile yüzlerce insanımıza iş ve aş verildi. Koronavirüs salgınına tedbirlerimiz kapsamında, tekstil fabrikalarımızda çalışanlarımıza bir ay izin vermiştik.

Avrupa’nın 8 ülkesine ihracat yapan Peri Tekstil Fabrikamız ile görüşerek koronavirüs salgınına karşı vatandaşlarımıza ücretsiz maske dağıtmak ve ihtiyaç olan bölgelere gönderilmek üzere 200 bin adet maske üretimine çalışanlarımızın sosyal mesafesine ve hijyenik kurallara uygun olarak başladık. İşletme sahibi Selçuk Bozkurt ve bize bu konuda malzeme desteği sağlayan Tuncelili iş insanlarımıza teşekkür ederim. Biz tedbirlerimizi alalım. Evlerimizde kalalım. Sosyal mesafemize dikkat edelim. Sağlık Bakanlığımızın belirttiği 14 kuralı uygulayalım. Birlikte bu koronavirüs salgınının da üstesinden Devletimiz ve Milletimiz olarak beraberce geleceğiz inşallah" dedi.