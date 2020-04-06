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Gram altın tüm zamanların zirvesinde 355 liradan işlem görüyor

Anadolu Ajansı

Altının gram fiyatı, tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 355 liradan alıcı buluyor.

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Cuma günü; dolar kuru ve altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 2,0 artışla 350,1 liradan tamamladı.

Yeni haftaya da primle başlayan altının gram fiyatı, rekor seviye olan 355,1 lirayı görmesinin ardından, saat 11.20 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1,4 üzerinde 355 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 581 lira, Cumhuriyet altını da 2.372 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 1 artışla 1.632 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomiye etkilerini azaltmak için dünya genelinde merkez bankalarınca atılan adımların altının ons fiyatını yukarı yönlü desteklediğini söyledi.

Bugün, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) yayımlayacağı reel efektif döviz kuru endeksinin takip edileceğini bildiren analistler, Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmelerin yatırımcıların odağında olacağını kaydetti.

Analistler, teknik açıdan altının onsunda 1.590 doların destek, 1.643 doların direnç konumunda bulunduğunu, gram altında ise 360 liranın gündeme gelebileceğini ifade etti.

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