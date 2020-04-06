Başbakan Boris Johnson yoğun bakıma alındı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, koronavirüs tedavisi gördüğü hastane yoğun bakıma alındı. Johnson'un sağlık durumuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı!

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İNGİLTERE Başbakanı Boris Johnson, koronavirüs tedavisi gördüğü hastane yoğun bakıma alındı.

İngiltere'da Başbakanlık Sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, Başbakan Johnson'ın durumunun öğleden sonra kötüleştiği ve doktorların tavsiyesiyle St Thomas’ Hospital hastanesinin yoğun bakımına alındığı kaydedildi.

Dün gece hastaneye yatırılan Başbakan Jonsson Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda hastanede "rahat" bir gece geçirdiğini, moralinin "yerinde" olduğunu ve hükümet lideri olarak görevini sürdürdüğünü belirtti. Bununla birlikte hastanede müşahede altında tutulmaya devam edeceğini de sözlerine eklemişti.

11 gün önce Covid-19'a yakalanmıştı



İngiltere Başbakanı'nın 11 gün önce yaptırdığı Covid-19 testi pozitif çıkmıştı. Bu süre zarfında Johnson başbakanlık görevini evinden sürdürmüştü.

Fakat Johnson'ın yüksek ateş dahil koronavirüs semptomlarını göstermeye devam etmesi üzerine doktoru yeniden test istemiş ve İngiliz lider pazar gecesi yeniden hastaneye kaldırılmıştı.

Başbakanı Boris Johnson 27 Mart'ta Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Son 24 saatte hafif derecede semptomlar gösterdim ve koronavirüs testim pozitif çıktı. Şimdi kendimi izole ettim. Salgınla savaşıyoruz ve bu sebeple video konferans yoluyla hükümeti idare etmeye devam edeceğim. Hep birlikte bu salgını yeneceğiz" ifadelerini kullanmıştı.