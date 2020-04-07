Koronavirüs duacısı Fikret Gürsoy tutuklandı

Kendisini sosyal medyada “Fikret Zikret Gürsoy Hocaefendi' diye tanıtan ve koronavirüs korkusuyla psikolojisi bozulanları 200 TL karşılığı tedavi ettiğini iddia eden Fikret Gürsoy, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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İstanbul'da Fikret Gürsoy (61) sosyal medya hesaplarında kendisini, araştırmacı, yazar, şair, radyo ve tv programcısı, İstanbul'da bulunan bütün adliyelerde 20 yıldır uzman bilirkişi, Kuran Tedavi Merkezi müdürü' olarak tanıtıyordu.

Manevi hastalıklan tedavi ettiğini söylüyordu

Kendine kurduğu internet sitesinde Güngören'deki 'Kuran Tedavi Merkezi'ni tanıtan videolar da koyan Gürsoy, manevi hastalıklan tedavi ettiğini söylüyordu. Hürriyet'in haberine göre Gürsoy, kendisini “Fikret Zikret Gürsoy Hocaefendi' olarak tanıtıyordu.

200 TL karşılığı corona duası

Sosyal medya hesaplarında dünyayı saran Koronavirüs ile ilgili son günlerde yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Gürsoy'un ayrılan çiftleri barıştırdığı, büyü bozduğu, kısmet açtığı, corona virüs korkusuyla kendisine gelenlere nedeniyle psikolojisi bozulanları 200 TL karşılığı tedavi ettiği ve bu hastalığa yakalanmamalar için dua ettiği öne sürüldü. Bazı televizyon ve radyolarda dini programlar yapan Gürsoy, SMS karşılığı dua da ediyordu.





Şikayet üzerine baskın yapıldı

Bazı vatandaşların Gürsoy tarafından dolandınldıklarını söyleyerek şikâyette bulunmaları üzerine Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Polis, Gürsoy'u iletişim için verdiği numaradan arayarak geçen cumartesi günü saat 15.00 sıralarında adresine gitti. Yapılan tedavinin ardından 200 TL ödeyen polis ekipleri, gerçek kimliklerini açıklayarak Gürsoy'u gözaltına aldı.





Tutuklanarak cezaevine gönderildi

Emniyete götürülen Gürsoy hakkında, 'dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle nitelikli dolandıncılık' ve 'Tababet ve Şuabati

San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'a aykırılık suçlarından işlem yapılarak adliyeye sevk edildi. Gürsoy çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.