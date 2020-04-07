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Alper Potuk'un yeni adresi belli oldu

Fenerbahçe'de bir türlü beklenen patlamayı yapamayan Alper Potuk'a yeni sezon biri bir talip daha çıktı.

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Fenerbahçe'de Alper Potuk, devre arasında Rizespor ve Konyaspor tarafından istendi ancak 28 yaşındaki oyuncu, babasının tedavisi için İstanbul’da kalmayı tercih etti. Kadro dışı bırakılan Alper’e yeni sezon için bir talip daha çıktı. 

Fanatik'in haberine göre; Alper Potuk, devre arasında Rizespor ve Konyaspor tarafından istendi. Fenerbahçe Yönetimi de gitmesi için baskı yaptı ancak 28 yaşındaki oyuncu, babasının tedavisi için İstanbul’da kalmayı tercih etti. Kadro dışı bırakılan Alper’e yeni sezon için bir talip daha çıktı.

Fenerbahçe’nin kapısını çalacak
Göztepe’nin, eski günlerine dönmek isteyen orta saha oyuncusu için girişimlere başladığı öğrenildi. İzmir ekibi, sözleşmesi 2022’de bitecek olan Alper Potuk için Fenerbahçe’nin kapısını çalacak. 

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