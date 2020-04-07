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BMW, Avrupa ve Kuzey Amerika'daki 'üretim molasını' uzattı

Alman lüks otomobil üreticisi BMW, Avrupa ve Kuzey Amerika’daki fabrikalarında araç üretiminin geçici durdurulması sürecini 30 Nisan'a uzattı.

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BMW’den yapılan açıklamada, şirketin Avrupa ve Kuzey Amerika tesislerinde araç üretim faaliyetlerinin askıya alınması sürecinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 2 hafta uzatılarak 30 Nisan'a alındığı bildirildi.

Öte yandan, BMW Grubu yaptığı açıklamada, dünya genelinde satışlarının yılın ilk çeyreğinde 2019'un aynı çeyreğine göre yüzde 20,6 azalarak 477 bin 111 adede gerilediğini bildirdi.

İlk çeyrekte BMW'nin satışları salgının başladığı Çin'de yüzde 30,9, Avrupa'da yüzde 18,3 ve ABD'de yüzde 17,4 düştü.

BMW, Avrupa perakende satış mağazalarının yaklaşık yüzde 80'inin ve ABD'deki mağazalarının da yüzde 70'inin Kovid-19 pandemisi nedeniyle geçici olarak kapatıldığı da duyurdu.

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