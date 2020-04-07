Dilan Çıtak kimdir İbrahim Tatlıses'in kızı kaç yaşında?

İbrahim Tatlıses'in evlilik dışı olan kızı Dilan Çıtak nişanlısı Levent Dörter'in ardından koronavirüse yakalandığını açıkladı. 30 yaşında olan ve şarkıcılık yapan Dilan Çıtak'ın annesi Işıl Çıtak. Peki koronavirüs testi pozitif çıkan Dilan Çıtak Tatlıses kimdir, hayatı ve merak edilenler...

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İbrahim Tatlıses'ın yıllar sonra nüfusuna aldığı kızı Dilan Çıtak koronavirüse yakalandığını sosyal medya hesabından duyurdu. 1 hafta önce de sevgilisi Levent Dörter'in koronavirüs olduğunu açıklayan Dilan Çıtak'ın bu açıklaması sevenlerini korkuttu. Hastaneye giden ve koronavirüs tedavisi gören Dilan Çıtak'ın hayatı da merak konusu oldu. Peki Dilan Çıtak'ın üvey babası Cem Çıtak ve annesi Işıl Çıtak kimdir?

2 Aralık 1989 İstanbul doğumlu. Tüm hayatı boyunca tıpkı İbrahim Tatlıses gibi müzikle iç içe bir yaşantısı oldu. 2003 yılında Pera Güzel Sanatlar Lisesi Müzik bölümünde yarı burslu olarak okumaya başladı. Asıl branşı şan olarak başladığı eğitimine piyano ve keman dersiyle de devam etti. 2 sene keman 4 sene piyano çaldı kemanı bıraktı ve piyano çalmaya devam etti. Okul süresince müzikallerde ve korolarda yer aldı. Caz orkestralarında solistlik yaptı. Aynı zamanda Pera tiyatroda 2 sene oyunculuk eğitimi aldı.

2011'de dil ve müzik eğitimi için Amerika’ya gitti. "Berklee College Of Music" öğrencilerinden oluşan çeşitli ekiplerle büyük sahnelerde konserler verdi. (Harper’s Ferry,Wally’s Cafe,939 Cafe). Kendi alanında bir çok başarıya imza atmış “The Julliard School”dan mezun Amerikalı bir vokal hocası ile vokal çalışmaları yaptı. Bir yıllık dil ve müzik eğitimi sonrasında Türkiye’ye dönüş yaptı. İTÜ İngilizce müzikoloji bölümünü kazanarak eğitimine bu alanda devam etti.

Sanat okulunda Keman ve Piyano hocalığı yapıyor. Kendi projesi olan SOUL SENSATION band’in solistliği ve İskender Paydaş’ın “Zamansız Şarkılar” projesinde de vokal olarak yer almıştı.

İBRAHİM TATLISES İLE YAŞADIKLARI

Dilan Çıtak, babası olduğunu iddia ettiği şarkıcı İbrahim Tatlıses'e babalık davası açmıştı. İbrahim Tatlıses avukatı aracılığıyla davayı kabul etmişti. Bakırköy 1. Aile Mahkemesi, Dilan Çıtak'a yasal olarak, ilk önce nüfusunda bulunduğu üvey babasına "soybağının reddi" davası açması gerektiğini belirterek davayı askıya almıştı.

Dilan Çıtak, öte yandan Bakırköy Asliye Hukuk Mahkemesine "Soyadı değişikliği ve düzeltilmesi" davası açmış, Tatlıses soyadını Çıtak soyadı ile birlikte kullanmayı talep etmişti. Mahkeme, Çıtak olan soyadını Tatlıses olarak değiştirirken iki soyadını birlikte kullanmasının hukuken mümkün olmadığı için bu talebi reddetmişti.

Dilan Tatlıses'ın, Bakırköy Aile Mahkemesinde açtığı "soybağının reddi" davası kabul edilirken, Dilan, 2007'de kaybettiği üvey babası Cem Çıtak'ın nüfusundan çıkmış oldu. Mahkeme, Dilan Tatlıses’in İbrahim Tatlıses’in kızı olduğunu kabul ederse genç kız babasının nüfusuna kaydedilecek.