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Bakanlıktan kritik limon hamlesi! Yürürlüğe girdi

Ticaret Bakanlığının Resmi Gazete’de yayınlanan kararına göre, limon ihracatı 31 Ağustos 2020’ye kadar ön izne bağlandı.

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Limon ihracatında 31 Ağustos 2020'ye kadar Tarım ve Orman Bakanlığının ön izni aranacak.Ticaret Bakanlığının Limon İhracatına İlişkin Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tarım ve Orman Bakanlığının ön izni aranacak

Buna göre, taze limon (kurutulmuş hariç) ihracatında, Tarım ve Orman Bakanlığının ön izni talep edilecek. Ön izne ilişkin usul ve esaslar yine bu bakanlıkça yürütülecek.Tebliğ hükümleri bugünden itibaren 31 Ağustos 2020'ye kadar uygulanacak.

Tescil edilmiş beyannameler kapsam dışı

Tebliğin yürürlüğe girmesinden önce tescil edilmiş beyannameler, uygulama kapsamı dışında tutuldu.

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