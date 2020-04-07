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UEFA'nın Şampiyonlar Ligi planı belli oldu

UEFA Organizasyon Komitesi, corona virüsü nedeniyle ertelenen Şampiyonlar Ligi için yeni planını belirledi.

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UEFA Organizasyon Komitesi, tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını nedeniyle ertelenen Şampiyonlar Ligi için yeni planını belirledi. Yetkililer, TFF’ye “İstanbul, Şampiyonlar Ligi’nde 8’li veya 4’lü final organizasyonu için Ağustos ayına hazır olur mu?” diye sordu.

Önceki gün "Şampiyonlar Ligi'nde 4'lü veya 8'li final opsiyonu var" açıklamasını yapan UEFA Başkanı Ceferin'in A ve B planı şöyle:

A PLANI
Çeyrek final maçları Avrupa'da seyircisiz oynanacak. Yarı finale kalan dört takım, basketboldaki final-four sistemiyle İstanbul'da karşılaşacak ve üç maçla şampiyon belli olacak.

B PLANI
Son 16 turunda ertelenen 4 maç Avrupa'da seyircisiz oynanacak. Çeyrek finalist olan 8 takım İstanbul'da 4'erli iki gruba ayrılacak. Üçer maç sonunda gruplarını lider bitirecek iki takım, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda final maçına çıkacak ve şampiyon belirlenecek.

Sponsorlar istiyor
Şampiyonlar Ligi maçlarının ertelenmesi, bu organizasyona büyük paralar yatıran sponsorları endişelendirdi. Bu nedenle sponsor şirketler, İstanbul'da 4'lü veya 8'li final oynatılması için UEFA'ya büyük baskı yapıyor.

Seyicili mi seyircisiz mi?
UEFA, İstanbul'da oynatmayı planladığı maçların seyircili mi yoksa seyircisiz mi olacağı konusunu koronavirüs salgınının durumuna göre TFF ile birlikte netleştirecek.

Tek şehir olacak
Koronavirüs nedeniyle takımların şehirden şehire seyahat etmesini istemeyen UEFA, maçların tek bir kentte oynanıp, 2019-2020 şampiyonunun belirlenmesini istiyor.

Hedef Ağustos
UEFA, koronavirüs salgınının önümüzdeki aylarda etkisini yitirmesini ve en geç Ağustos ayında İstanbul'da Şampiyonlar Ligi maçlarının oynanmasını hedefliyor.

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