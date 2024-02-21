Sivasspor, Pendikspor maçına hazırlanıyor

Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Pendikspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

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Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışması yapan Yiğidolar, son bölümde ise taktik maç ile şut çalışmaları gerçekleştirdi. Öte yandan TOKİ Şehit Üsteğmen Şükrü Pürlü İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri antrenman öncesi futbolcularla bir araya geldi. Yiğidolar, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Sivasspor ile Pendikspor 25 Şubat Pazar günü saat 13.30'da Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.