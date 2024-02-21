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Benzin ve motorine çifte indirim! Bu gece yarısı benzin 76 kuruş, motorin 1 lira 10 kuruş ucuzlayacak

Benzin ve motorine çifte indirim! Bu gece yarısı benzin 76 kuruş, motorin 1 lira 10 kuruş ucuzlayacak

Araç sahiplerine çifte müjde geldi. Bu gece yarısı benzin ve motorine indirim geliyor. Benzinin litresi 76 kuruş, motorinin litresi ise 1 lira 20 kuruş ucuzlayacak.

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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) rafinerilere gönderdiği 'fiyatları indirin' talimatı sonrası akaryakıt ürünlerine çifte indirim geliyor. Bu gece yarısı hem benzine hem de motorine indirim yapılacak. 

Benzin ve motorine indirim!

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 22 Şubat 2024 tarihi (bu gece yarası) itibariyle benzine 76 kuruş, motorine 1,10 TL indirim geldi. Motorine bugün de 1 lira 21 kuruşluk indirim yapılmıştı.

İndirimli benzin ve motorin fiyatları...

İndirimin ardından yeni benzin ve motorin fiyatları şöyle olacak:
İSTANBUL
Benzin: 40,46
Motorin: 42,04
ANKARA
Benzin: 41,16
Motorin: 42,80
İZMİR
Benzin: 41,37
Motorin: 42,97

EPDK'dan fiyatları düşürecek hamle

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, dün bazı ülkelerin ham petrole yaptığı indirimlerin tüketiciye yansıtılmasını istemişti. Güncellenen marj oranları ile birlikte benzin ve motorine 1 ile 1,5 TL düzeyinde indirim gelmesi bekleniyordu.

Güncel benzin fiyatları...

İstanbul Avrupa Benzinin litre fiyatı 41,22
İstanbul Anadolu Benzinin litre fiyatı 41,13
Ankara Benzin litre fiyatı 41,93 TL
İzmir Benzin litre fiyatı 42,15 TL

Güncel motorin fiyatları...

İstanbul Avrupa Motorin litre fiyatı 43,15
İstanbul Anadolu Motorin litre fiyatı 43,08
Ankara Motorin litre fiyatı 43,92
İzmir Motorin litre fiyatı 44,14

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