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Devrilen traktörünün altında hayatını kaybetti

Devrilen traktörünün altında hayatını kaybetti

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde tarlasında çalışırken devrilen traktörünün altına kalan yaşlı adam hayatını kaybetti.

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Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Dadağlı Mahallesi'nde saat 13.30 sıralarında, 83 yaşındaki Ali Erel isimli çiftçi kendi arazisinde seyir halinde ilerlediği sırada 45 ZH 748 plakalı traktörün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Devrilen traktörünün altında kalan yaşlı adam olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine gelen jandarma ekipleri tahkikata başlarken yaşlı adamın cansız bedeni itfaiye ekipleri tarafından devrilen traktörün altından çıkarıldı ve sağlık ekipleri tarafından Sarıgöl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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