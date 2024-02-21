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Bidon içerisine saklanmış 43 kilo esrar ele geçirildi

Bidon içerisine saklanmış 43 kilo esrar ele geçirildi

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonu sonucu 3 adet jelikan bidon içerisine saklanmış 43 kilogram esrar ele geçirildi.

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Valilikten yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığınca; bölücü terör örgütü ile yasadışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek maksadıyla; Lice İlçesi Karahasan Mahallesi'nde icrasına başlanılan operasyon başarıyla tamamlanmıştır. Söz konusu operasyonda; bir evin çevresinde yapılan aramada arazide gömülü halde 3 adet jelikan içerisinde 29 kilogram kubar esrar, 14 kilogram toz esrar olmak üzere toplamda 43 kilogram esrar maddesi ele geçirilmiş, ele geçirilen esrar maddeleri muhafaza altına alınmıştır” denildi.

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