Sahte imzayla bungalov diktiği iddia edilen hissedar konuştu

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde 84 kişinin hakkı olduğu 7 bin 100 metrekarelik tek parsel alana, sahte imza kullanılarak bungalov yaptırıldığı öne sürülen hissedar Atilla Bayrak, “Bizim sahte imzalarla yaptırdığımız söyleniyor, böyle bir şey kesinlikle söz konusu değil. Biz burada ortaklaşa karar aldık insanlarla ve bungalov yapmaya başladık. Kendilerine çok güveniyorlar ve insanlık, dürüstlükten bahsediyorlarsa gelsinler parselleyelim bu yeri ama biliyorum gelmeyecekler, çünkü onlar iyi niyetli d

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Kuruçeşme Mahallesi'nde uzaktan akraba olan 84 kişinin hissesi bulunan 7 bin 100 metrekarelik tek parsel alana sahte imza kullanılarak bungalov yaptırıldığı iddia edilen hissedarlardan Atilla Bayrak, yapılan bungalovlar hakkında konuştu. Bayrak, hissedarlara arsanın parsellenerek ayrı tapu çıkarılması gerektiğini ve bunu ilk başlata kabul ettiklerini söyledi. Hissedarların arsanın bölünmesi için imza atmadıklarını belirten Bayrak, sahte imza ile bungalov dikildiği iddiaları hakkında da 7 bin 100 dönümlük arsada 3 bin 600 metrekare olduğunu ve bu bölümü kanunen kullanabilme hakkının olduğunu söyledi.

“Biz burada ortaklaşa karar aldık insanlarla ve bungalov yapmaya başladık”

Tek parsel alana sahte imzayla bungalov diktiği iddia edilen Atilla Bayrak, “Burası 7 bin 100 metrekare, buranın 3 bin 600 metrekaresi tapuda da bizim kendi adımıza kayıtlı. Biz burada ortaklaşa karar aldık insanlarla ve bungalov yapmaya başladık. Ondan sonra insanların istekleri bitmedi, sürekli bir şeyler istediler. Maddi olarak istediler, bize de ev yapacaksın dediler ama ben hiçbirine boğun eğmedim ve razı gelmedim daha sonrasında iş buralara kadar geldi. Biz buraya yatırım yapalım dedik ama insanlar bize her türlü takoz koymaya çalışıyorlar. Takoz koyanlardan bir tanesi Serdar Bayrak benim rahmetli ağabeyimin oğludur, şu anda da zaten bütün yerleri izale-i şuyu davası açmıştır. Biz hakkını vermemize rağmen hakkından da fazlasını vermemize rağmen hala uğraşıyor bizimle. Öbür hanımefendinin de burada bildiğim kadarıyla 400-450 metrekare bir hissesi var. Öbür beyefendinin de yine 200 metrekare hissesi var. Biz burada bir yatırım yaptık ama rahat durmuyorlar. Burası hiçbir şekilde kaçak yapı değildir, tüm belgelerimiz mevcut. Elektrik, su aboneliklerimiz mevcut ve devletimize vergimizi de ödüyoruz. Bu konuda herkese asılsız ithamlarda bulundular. Mahkemelerin görevlerini yerine getirmediklerini iddia ettiler, şuanda da süren bir mahkeme süreci mevcut” dedi.

“Tapudan randevu aldık hiçbir şekilde telefonlarıma cevap vermediler”

Hissedarlara arsanın parsellenmesi için defaten çağrıda bulunduğunu belirten Bayrak, “Bungalovlar yapılmadan önce ben bu insanları aradım, ulaştım hepsine. Dedim ki; ‘gelin buraya parselleyelim, herkes hakkını alsın.’ Kimisi satar, kimisi kiraya verir parsallendikten sonra ne yapıyorsa yapsın. Hiçbir şekilde yanaşmadılar. O zamanki masrafı 100-150 bin lira civarındaydı, masrafını da ben çekeyim sizin bana borcunuz olsun ama olmasa da olur problem yok dedim. Kabul ettiler ama sonrasında hiçbir şekilde telefonlarıma da cevap vermediler, yanıma da gelmediler. Bunun için tapuya ve belediyeye gidip imza vermeleri gerekiyor. Yani burada ben kendi şahsıma ait bir imza istemiyorum. Şimdi burada bende mi kötü niyet var, yoksa onlarda mı kötü niyet var? Burada sizin bir araziniz varsa buranın yani satılmasını istiyorsanız ya da istemiyorsanız parsellenmiş olması, ifrazlı olması daha iyi değil mi? Üç sefer ben burayı müşteri getirdim, kendilerini aradım, tapudan randevu aldık hiçbir şekilde telefonlarıma cevap vermediler. Ertesi gün geleceklerdi, bu konuyla alakalı da şahitlerimiz belli ve ispatlıdır. Kendilerinin neyin peşinde olduklarını da bilmiyorum. Anlamsız, yalan yanlış beyanlar ve ifadeler de devam ediyorlar” diye konuştu.